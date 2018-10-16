Кудрин прокомментировал расходы на обслуживание внешнего долга России

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Расходы на обслуживание внешнего долга РФ увеличатся на 250-270 миллиардов рублей в 2019 году, а в целом ситуация по долговым рискам для России будет безопасной, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В принципе мы будем находиться в области безопасной по долговым рискам для России, нам не грозят никакие серьезные катаклизмы, и даже санкции в части государственного долга и выполнения всех обязательств, в этом смысле у нас здесь серьезный запас", — сказал Кудрин, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы.

"Вместе с тем, с учетом такого увеличения долга наши расходы на обслуживание выйдут за 1 триллион рублей в год, только на проценты, что увеличится по сравнению с нынешним режимом примерно на 250-270 миллиардов рублей", — заметил Кудрин.

Проект федерального бюджета РФ на 2019-2021 годы, который в настоящее время ждет первого чтения в ГД, предусматривает внешние займы в объеме по 3 миллиарда долларов в год. Кроме того, в 2019 году планируется выкуп евробондов в объеме до 4 миллиардов долларов. Внутренние займы запланированы в документе в объеме 2,473 триллиона рублей в 2019 году, 2,421 триллиона рублей в 2020 году и 2,606 триллиона рублей в 2021 году, при этом чистое привлечение (размещение гособлигаций минус расходы на обслуживание долга) закладывается в 1,753 триллиона рублей, 1,842 триллиона рублей и 1,622 триллиона рублей соответственно.