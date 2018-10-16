Нефть дорожает на опасениях ухудшения отношений США и Саудовской Аравии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник растут на фоне опасений инвесторов по поводу ухудшения отношений между США и Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.52 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51%, до 81,19 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до 71,88 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией из-за ситуации с обозревателем американской газеты Washington Post Джамалем Хашукджи, который пропал в Турции 2 октября после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. США грозят наложить санкции на королевство, в случае если подтвердится версия убийства Хашукджи. В воскресенье Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила ответить более серьезными мерами на возможность таких санкций.

"На наш взгляд, эта тема (с возможными санкциями против Саудовской Аравии — ред.) очень важна для нефтяного рынка, и если обстановка будет накаляться, цены на нефть могут существенно повыситься", — говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Во вторник переговоры с саудовским руководством по делу пропавшего журналиста провел госсекретарь США Майкл Помпео, который из Эр-Рияда направится в Турцию. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с королем Саудовской Аравии исчезновение Хашукджи.

Шейбе также отмечает, что тот факт, что две страны начали диалог по ситуации с пропавшим журналистом, на время успокоит участников рынка нефти, однако инвесторы продолжают следить за ее развитием.