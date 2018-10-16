Минтранс России предлагает инвесторам из "списка Белоусова" пять проектов

КАЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости. Минтранс предлагает инвесторам из так называемого "списка Белоусова" пять проектов для рассмотрения своего участия в них, среди проектов платная автодорога от Москвы до Казани, расшивка узких мест на железной дороге, расширение мощности портов, региональные терминалы аэропортов и ВСМ, рассказал журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

"Мы в плотном контакте (с Александром Шохиным, главой РСПП — ред.). Я знаю, что у него серия встреч ведомств с инвесторами запланирована, мы тоже в этой серии предусмотрены. Мы сейчас сформировали пять проектов, которые мы бы хотели предложить. Это скоростная автомобильная дорога "Москва-Казань", это проект по узким местам на железной дороге, это проект ВСМ — после того, как он будет дополнительно обсчитан и по нему будет подготовлено дополнительное обоснование, это проект по морским портам", — сказал министр.

"Мы планируем, что помимо тех 350-370 миллионов тонн дополнительных портовых мощностей мы бы могли, наверное, предложить инвесторам сделать больше, поскольку они заинтересованы. И проекты терминалов для аэродромов, которые делаются в рамках развития региональной авиации. Там традиционно терминалы строятся частным инвестором, а аэродромные мощности создаются за госсчет. Вот эти пять проектов мы могли бы предложить нашим инвесторам", — также продолжил он.

Министр уточнил, что перечисленные проекты по существу уже предложены. Они также вошли в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры, но, как подчеркнул Дитрих, пока Минтранс предлагает инвесторам лишь эти пять проектов.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. В список попали Evraz, НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон". Однако на встрече с бизнесом была достигнута договоренность совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ.