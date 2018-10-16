Мантуров отметил потенциал российско-египетского сотрудничества

ТАТРАНСКА-ЛОМНИЦА (Словакия), 16 окт – РИА Новости. У России много направлений сотрудничества с Египтом, все они активно развиваются, сообщил во вторник РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в связи с визитом в Россию президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В понедельник Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл с официальным визитом в РФ. Сам Мантуров во вторник находился в Словакии в связи с участием в заседании российско-словацкой межправительственной комиссии по промышленно-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая в течение двух дней проходила в городе Татранска-Ломница на севере страны.

"У нас много направлений сотрудничества с египетскими коллегами. В первую очередь, это вопросы, связанные с областью энергетики, строительством атомной электростанции, недавно подписанный контракт на поставку пассажирских вагонов Египту (1300 вагонов будет поставлено в ближайшие годы)", — сказал Мантуров.

В этом контексте также необходимо назвать совместный проект России, Венгрии и Египта, подчеркнул глава Минпромторга РФ.

"Мы рассчитываем, что индустриальная зона, которая была предоставлена Российской Федерации в районе восточного Порт-Саида, будет развиваться. Российским компаниям мы обеспечим всю инфраструктуру для комфортного размещения сборочного производства в обрабатывающих секторах промышленности. Мы надеемся, что те направления, которые есть у нас сегодня на повестке дня, будут развиваться в ближайшем будущем", — добавил Мантуров.