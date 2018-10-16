Startsmile представил рейтинг лучших частных стоматологий России 2018

Экспертный журнал о стоматологии Startsmile опубликовал результаты шестого ежегодного Рейтинга частных стоматологических клиник России Startsmile 2018. Цель рейтинга — масштабное некоммерческое исследование рынка частной стоматологии в России, в процессе которого определяются лидеры этой сферы — клиники, оказывающие самую качественную медицинскую помощь в соответствии со всеми современными стоматологическими стандартами. Этот социально ориентированный проект также помогает пациентам сориентироваться в огромном числе клиник, представленных на рынке. Результаты рейтинга можно посмотреть здесь.

Клиники в 2018 году оценивались по более чем 200 показателям. Среди критериев рейтинга — комплекс оказываемых услуг, наличие современного оборудования, применяемые методики лечения, квалификация и опыт персонала, наличие в штате узкопрофильных специалистов, безопасность лечения, соблюдение санитарных и противопожарных норм и другие. Отдельно оценивается уровень сервиса и обеспечение комфорта пациента: профессионализм администраторов, их информированность, взаимодействие с клиентами и так далее.

В 2018 году рейтинг дополнился критериями, позволяющими еще объективнее оценить работу клиники: предоставление клиентам парковки, различных способов оплаты услуг, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Также стало оцениваться присутствие стоматологии в интернете: удобство сайта клиники, полнота представленной на нем информации, наличие фотографий работ врачей, их востребованность в интернете (отзывы пациентов, поисковые запросы и прочее), наличие аккаунтов докторов в соцсетях.

Стали более строгими критерии отбора участников. В первую очередь, это затронуло сетевые клиники — ранее региональным сетевым стоматологиям было достаточно двух филиалов для участия в рейтинге. Теперь же, как и клиники Москвы и Санкт-Петербурга, они должны располагать тремя филиалами. Для несетевых клиник обязательно соблюдение другого условия — наличие как минимум трех кабинетов для приема пациентов, поскольку иначе невозможно оказывать помощь на должном качественном уровне и в должном объеме.

Ежегодный рейтинг частных стоматологических клиник Startsmile сегодня является единственным в своем роде независимым и некоммерческим исследованием такого масштаба — в нем приняли участие более 1000 стоматологий из всех субъектов Российской Федерации. Для достижения максимально объективных результатов участники были разделены на категории: "Клиники, которым более 3-х лет", "Клиники, которым менее 3-х лет" и "Сетевые клиники". Рейтинг выступает в роли наиболее объективного навигатора для пациента и помогает ему выбрать стоматологию, где гарантированно предоставляют современную медицинскую помощь высокого качества.

© Фото : предоставлено Startsmile Startsmile © Фото : предоставлено Startsmile Startsmile

В сентябре 2018 года прошла торжественная церемония награждения победителей пятого ежегодного Рейтинга частных стоматологических клиник Startsmile 2017, при поддержке ИД "КоммерсантЪ" и участии известных представителей стоматологической отрасли России. Награды получили клиники, которые заняли первые строчки рейтинга в категориях "Клиники, которым более 3-х лет", "Клиники, которым менее 3-х лет" и "Сетевые клиники". Представители девяти лучших частных стоматологий страны получили памятные призы и подарки.

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