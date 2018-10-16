Оренбуржье договорилось с Могилевской областью о сотрудничестве

ОРЕНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с Могилевской областью Белоруссии подписали власти Оренбургской области в рамках прошедшего в Могилеве пятого форума регионов Белоруссии и России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, Могилевская область стала четвертым после Минской, Брестской и Гомельской областей регионом Белоруссии, с которым у Оренбуржья заключено соглашение о развитии делового сотрудничества.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на церемонии подписания соглашения отметил, что в регионе работают 16 предприятий с участием белорусского капитала, сформирована дилерская сеть, продвигающая на рынок Оренбуржья и юго-восточной части России продукцию крупнейших предприятий Белоруссии.

"Дружба делает наши народы во всех смыслах богаче. С учетом опыта сотрудничества с белорусскими партнерами и особенностей экономики региона, мы будем наращивать практику взаимовыгодных производственно-хозяйственных связей. Мы рассчитываем на создание у нас и в Белоруссии новых совместных предприятий", — сказал Берг.

По его словам, оренбургские предприятия успешно сотрудничают с белорусскими партнерами в сфере материально-технического обеспечения производственной техники, в частности компания "Оренбургские минералы" совместно с белорусскими партнерами организовала совместное предприятие "КБМ-Восток" по производству листов волнистого шифера. В ближайшее время в Оренбуржье планируется создать совместные производства спецтехники и лифтов с акционерными обществами "Амкодор" и "Могилёвлифтмаш".

В пресс-службе добавили, что за восемь месяцев текущего года объем торговли предприятий Оренбуржья с белорусскими партнерами возрос на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 325,8 миллиона долларов.

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