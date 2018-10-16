Кондратьев предложил присваивать географический патент промышленным товарам

КРАСНОДАР, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой о присвоении географических наименований промышленной продукции, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Сегодня мы сформировали список уникальных групп товаров, которые могут претендовать на присвоение географического наименования. Все они нуждаются в защите. Предлагаю в этот перечень включить промышленные товары", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Уточняется, что с такой инициативой Кондратьев выступил на совещании, посвященном праву пользования наименованием места происхождения товара предприятиями края.

Отмечается, что патент, защищающий географическое указание производства продукции, выдается только при наличии заключения уполномоченных органов. В настоящий момент ими являются Минздрав, Минсельхоз России, Росалкогольрегулирование, а также Минпромторг (только в части изделий народных художественных промыслов).

Таким образом, производители промышленных товаров, например, цемента, лишены возможности получить патент даже с учетом того, что их продукция на 100% из местного сырья, пояснили в ведомстве.

Инициатива главы региона позволит защитить кубанских производителей промтоваров, отмечают краевые власти.

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