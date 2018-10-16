Кондратьев предложил присваивать географический патент промышленным товарам

КРАСНОДАР, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с инициативой о присвоении географических наименований промышленной продукции, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что с такой инициативой Кондратьев выступил на совещании, посвященном праву пользования наименованием места происхождения товара предприятиями края.
Отмечается, что патент, защищающий географическое указание производства продукции, выдается только при наличии заключения уполномоченных органов. В настоящий момент ими являются Минздрав, Минсельхоз России, Росалкогольрегулирование, а также Минпромторг (только в части изделий народных художественных промыслов).
Таким образом, производители промышленных товаров, например, цемента, лишены возможности получить патент даже с учетом того, что их продукция на 100% из местного сырья, пояснили в ведомстве.
Инициатива главы региона позволит защитить кубанских производителей промтоваров, отмечают краевые власти.