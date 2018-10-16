РЯЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости. Сотрудничество Рязанской области с Белоруссией принесет пользу обеим сторонам, заявил во вторник губернатор российского региона Николай Любимов.

Делегация Белоруссии, возглавляемая председателем государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александром Забелло, прибыла в Рязанскую область с деловым визитом. Любимов во вторник обсудил с Забелло вопросы взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах экономики и социальной сферы. Губернатор отметил, что многие предприятия региона имеют давние связи с белорусскими партнерами.

"Рязанскую область с Беларусью многое связывает. Современные экономические отношения наших регионов активно развиваются. Приезд белорусской делегации для нас значимый. Надеюсь, что в дальнейшем сотрудничество будет расширяться", – сказал Любимов.

По его словам, в первом полугодии общий объем внешней торговли Рязанской области с Белоруссией составил 54,2 миллиона долларов, причем экспорт – 60%, импорт – 40%.

"Всегда с огромным удовольствием приезжаем на благодатную Рязанскую землю. Мы надеемся, что существующие сегодня объемы торговли между нашими регионами можно значительно увеличить", — сказал в свою очередь Забелло.

Он отметил, что в числе приоритетов развития взаимоотношений с Рязанской областью – укрепление межрегиональных связей в экономике, создание комфортной среды для ведения бизнеса, развитие контактов в сфере здравоохранения, образования, туризма. Любимов выразил готовность к всестороннему сотрудничеству.

"У Рязанской области большой потенциал для развития туризма. Есть успехи в здравоохранении, нашим медикам будет, чем обменяться, в том числе новейшими технологиями. И у Рязанской области, и у Беларуси накоплен большой опыт в сельском хозяйстве. Направлений для развития партнерских отношений много, будем совместно их укреплять и развивать", – сказал рязанский губернатор.

О необходимости более тесного социально-экономического сотрудничества с Белоруссией Любимов заявил во вторник на заседании регионального правительства. Глава региона отметил, что на встрече с Забелло была представлена информация о взаимодействии Белоруссии с субъектами РФ. Так, товарооборот с Брянской областью составляет около 700 миллионов долларов, в то время как с Рязанской областью – чуть более 54 миллионов долларов.

"Надо налаживать сотрудничество. Это принесет обоюдную пользу", – сказал губернатор.

Любимов поручил сформировать региональную делегацию для участия в седьмом Славянском международном экономическом форуме, который пройдет в Брянске в начале ноября, и изучить на месте возможности для развития совместной работы. В состав рязанской миссии войдут представители бизнес-сообщества, заинтересованные в сотрудничестве с Белоруссией.

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