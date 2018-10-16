ЕК будет защищать в суде свое решение по антимонопольному делу "Газпрома"

БРЮССЕЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Еврокомиссия будет защищать в суде своё решение по антимонопольному делу в отношении "Газпрома", которое ранее обжаловала Польша, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
"Еврокомиссия будет защищать своё решение в суде", — сказал он.
Польская нефтегазовая компания PGNiG обжаловала это решение Еврокомиссии в суде ЕС, сообщило ранее во вторник агентство РАР со ссылкой на источники.
После длительного диалога в мае текущего года ЕК завершила это расследование без штрафов для "Газпрома", однако наложила на российскую компанию ряд обязательств по работе в определенных странах Центральной и Восточной Европы, за нарушение которых могут быть введены штрафные санкции в размере до 10% от глобального оборота компании. В частности, "Газпром" должен снять барьеры по трансграничной перепродаже газа в Центральной и Восточной Европе.