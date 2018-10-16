Резидент ТОР "Камчатка" вложил 661 млн рублей в модернизацию судов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт — РИА Новости. Резидент ТОР "Камчатка " рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина инвестировал около 661 миллиона рублей в модернизацию судов, говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

"На сегодняшний день полностью завершено и оплачено переоборудование и модернизация судов РС-600 "Капитан Муковников" и "Капитан Малякин", вводятся в эксплуатацию три современных корпуса фабрики береговой обработки рыбы", — сказал председатель рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов, слова которого приводятся в сообщении.

Оба судна модернизированы с учетом современных российских технологий: длина судов увеличена на 10,45 метров, а на месте сухих трюмов в них смонтированы шесть рыбных РСВ-танков. Объем каждого — 170 кубических метров, что позволяет хранить улов в охлажденной морской воде в течение четырех дней до отгрузки на берег.

Ранее заместитель председателя правительства и министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын заявлял, что именно благодаря вложениям предприятий в развитие береговых мощностей удалось добиться рекордного для полуострова объема вылова по итогам лососевой путины.

По его словам, в пиковые дни рыбалки предприятия добывали и перерабатывали более 16 тысяч тонн в сутки. Для сравнения: в 2012 году, когда был поставлен предыдущий рекорд — 254 тысячи тонн, заводы Камчатки перерабатывали 8-10 тысяч тонн рыбы в сутки. В целом за последние 10 лет в крае построены более двадцати новых высокотехнологичных заводов, аналогов которым нет в России. Их мощность — от 300 до 600 тонн переработанной продукции в сутки. Эти предприятия, отметил Голицин, как и новый флот для них, строятся, в том числе, в рамках механизма "квоты в обмен на инвестиции".

Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина, сообщает пресс-служба, в рамках инвестиционных квот начал строительство трех не имеющих в России аналогов среднетоннажных судов. Каждое из них будет способно принимать до пятисот тонн рыбы. С калининградской верфи "Янтарь" в Петропавловск-Камчатский они должны прибыть в первой половине 2019 года. Таким образом, база флота рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина вырастет до 17 крупно- и среднетоннажных судов.

По информации правительства региона, на сегодняшний день по соглашениям с АО "КРДВ" инвестиционную деятельность в ТОР "Камчатка" ведут 72 резидента с проектами на общую сумму 30,3 миллиарда рублей и планами создать около 4,9 тысяч рабочих мест. Из них 16 компаний реализуют инвестиционные проекты в сфере добычи и переработки морских биоресурсов для поставок на столы потребителей высококачественной рыбной продукции.

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