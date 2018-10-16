ОДК переводит производство двигателей на "цифру"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") и компания "Цифра", специализирующаяся на разработке решений для цифровой трансформации промышленности, подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. Документ был подписан на форуме "Открытые инновации".

"Проект может стать одним из крупнейших в России в области внедрения промышленного интернета вещей с точки зрения количества "цифровизированных" рабочих мест, которое превысит 700 единиц", — сказали журналистам в ОДК.

Там отметили, что в рамках соглашения стороны планируют запустить мониторинг промышленного оборудования на предприятиях холдинга, а также создать цифровые рабочие места, компании будут проводить совместные НИОКР по оптимизации технологических процессов и сквозному контролю качества выпускаемой продукции.

"ОДК сегодня — это 92 тысячи человек, семь конструкторских бюро, 12 производственных площадок, четыре авиаремонтных завода. Для того чтобы обеспечить их эффективное взаимодействие крайне важно организовать единую информационную платформу, единые стандарты обмена цифровыми данными, особенно производственными", — сказал замгендиректора ОДК Юрий Шмотин.

Гендиректор "Цифры" Игорь Богачев в свою очередь отметил, что цифровые решения в промышленности позволяют не просто повысить эффективность производственных процессов, а дают реальный экономический эффект. В частности, системы мониторинга оборудования увеличивают загрузку мощностей более чем на 20%. На выходе это соизмеримо увеличивает выпуск готовой продукции, сказал он.

По словам индустриального директора авиакластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова, проект "цифровизации" двигателестроительных компаний призван вывести стратегически важную отрасль на новый технологический уровень. "Результатом модернизации станет рост конкурентоспособности наших двигателей, в том числе, на международных рынках", — резюмировал он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".