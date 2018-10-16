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Экономика

Верховный суд оставил в силе решение по иску Siemens к дочкам "Ростеха"

Сюжет:
Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (168)
(обновлено: 16:08 16.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фотоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, отказавших Siemens в иске к структурам "Ростеха" о незаконности поставок турбин для строящихся в Крыму теплоэлектростанций, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
У России нет эффективных механизмов для оспаривания санкций, считает юрист

ВС РФ отклонил кассационную жалобу немецкого концерна, который просил передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

В этом деле Siemens в иске, поданном к входящим в "Ростех" компаниям — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ), — потребовал признать недействительной сделку по поставке турбин. Сделка состояла из двух частей: договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года.

Истец также требовал применить последствия недействительности сделок, а именно — обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины российской "дочке" Siemens, которая выступает в этом деле соистцом по первоначальному иску. Арбитражные суды трех инстанций ранее отклонили требования Siemens и его "дочки".

Структуры "Ростеха" в свою очередь заявили встречный иск, в котором требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.

Арбитражный суд Москвы в декабре 2017 года оба иска полностью отклонил. Суд посчитал недоказанными доводы Siemens и СТГТ о том, что контракт с ОАО ТПЭ был заключен "дочкой" немецкого концерна под влиянием обмана или существенного заблуждения. В то же время по встречному иску суд также пришел к выводу о недоказанности того, что включение оспариваемых пунктов в контракт заведомо противоречило основам правопорядка РФ. Девятый арбитражный апелляционный суд в марте и арбитражный суд Московского округа в июне оставили решение суда первой инстанции без изменения.

Немецкий концерн считает, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения. Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.

Подробнее об иске Siemens к структурам "Ростеха" по поставкам турбин в Крым читайте в справке РИА Новости >>

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

 

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ivanovseva2019
До чего же они наглые.
16:03
16.10.2018
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