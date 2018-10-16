Ленинградская область технологизирует инвестиции в регион

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ленинградская область возьмет на себя административные издержки бизнеса при инвестировании в регион, сообщил губернатор Александр Дрозденко, представив новую экономическую инициативу членам Консультативного совета по иностранным инвестициям в России при правительстве РФ.
Он также пояснил, что для инвесторов нового типа – IT-компаний, разработчиков программного обеспечения, инновационных предприятий — наиболее важным фактором при выборе места "приземления" является скорость и прозрачность процессов принятия решений органами местной власти. Кроме того, такие компании привыкли работать в режиме онлайн, а не ходить по кабинетам "с бумажками".
Дрозденко уверен, что электронная система взаимодействия с бизнесом привлечет в область дополнительные финансовые вливания как со стороны иностранных, так и со стороны российских компаний.
В настоящее время в портфеле Ленинградской области более 200 инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 300 миллионов до 60 миллиардов рублей. В регионе действует законодательство, обнуляющее для крупных инвесторов налог на имущество, а также снижающее до 13,5% налог на прибыль на срок от 4 до 6 лет. Также в регионе работает территория опережающего социально-экономического развития Пикалево, в которой действуют пониженные страховые взносы.