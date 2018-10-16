Ленинградская область технологизирует инвестиции в регион

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ленинградская область возьмет на себя административные издержки бизнеса при инвестировании в регион, сообщил губернатор Александр Дрозденко, представив новую экономическую инициативу членам Консультативного совета по иностранным инвестициям в России при правительстве РФ.

"На сегодняшний день в регионе создан оптимальный бизнес-климат. Мы предоставляем компаниям, вкладывающим в экономику от 300 миллионов рублей, льготы по налогу на прибыль и на имущество, занимаемся подготовкой квалифицированных кадров, выстроили систему взаимодействия с инвесторами по принципу "одного окна" через фронт-офис Агентства экономического развития и региональные "МФЦ для бизнеса". Но примерно это же делают и другие регионы. Поэтому чтобы эффективно конкурировать за инвестиционный капитал, нам необходимо предлагать "ноу-хау". В ближайшее время мы предложим инвесторам новую технологизированную схему взаимодействия. Компании, приходящей в Ленинградскую область, достаточно будет выбрать земельный участок или объект недвижимости и обозначить параметры проекта. Всю бюрократическую процедуру оформления документов мы возьмем на себя", — прокомментировал глава региона.

Он также пояснил, что для инвесторов нового типа – IT-компаний, разработчиков программного обеспечения, инновационных предприятий — наиболее важным фактором при выборе места "приземления" является скорость и прозрачность процессов принятия решений органами местной власти. Кроме того, такие компании привыкли работать в режиме онлайн, а не ходить по кабинетам "с бумажками".

Дрозденко уверен, что электронная система взаимодействия с бизнесом привлечет в область дополнительные финансовые вливания как со стороны иностранных, так и со стороны российских компаний.

Ленинградская область по итогам 2017 года заняла 12-е место в рейтинге наиболее инвестиционно привлекательных российских регионов. Ежегодно объем инвестиционного капитала увеличивается на 30%, что соответствует динамике наиболее развивающихся регионов мира. В 2017 году в экономику области частные инвесторы вложили более 338 миллиардов рублей.

В настоящее время в портфеле Ленинградской области более 200 инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 300 миллионов до 60 миллиардов рублей. В регионе действует законодательство, обнуляющее для крупных инвесторов налог на имущество, а также снижающее до 13,5% налог на прибыль на срок от 4 до 6 лет. Также в регионе работает территория опережающего социально-экономического развития Пикалево, в которой действуют пониженные страховые взносы.

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