Медведев призвал создать прочную систему безопасности для работы с данными

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Необходимо создать прочную систему безопасности передачи, обработки и хранения данных, гарантирующую защиту интересов личности, бизнеса и государства, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Наша задача создать прочную систему безопасности передачи, обработки и хранения данных, которая будет гарантировать защиту интересов личности, бизнеса и государства. На эту тему также идет работа в рамках программы "Цифровая экономика", — сказал Медведев, выступая во вторник на московском международном форуме "Открытые инновации — 2018".

"Сейчас вопросами кибербезопасности в основном занимается бизнес, однако совершенно очевидно необходима кооперация и на национальном, что особенно важно, на глобальном уровне. И это задача действительно и сложная, и важная, гораздо проще критиковать друг друга, говорить, что вот те или иные задачи существуют, или обвинять друг друга в чем-то, а вот договориться на глобальном уровне — это задача гораздо более сложная и более важная. Только в этом случае компании смогут доверять друг другу, люди смогут доверять сервисам, но и свободно инвестировать средства в различные проекты", — добавил российский премьер.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".