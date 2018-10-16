МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Цифровое неравенство, возникшее между федеральными центрами и регионами России, следует устранить для расширения возможностей медицины, образования и предоставления государственных услуг, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Россия, по его словам, действительно, занимает первое место в Европе и шестое в мире по количеству пользователей интернета во многом по той причине, что он дешевле, чем во многих развитых странах, и это конкретное преимущество следует сохранить.

"Однако цифровизация, это можно признать откровенно, коснулась пока вот в таком большом масштабе крупных городов. Если Москву и Петербург реально можно сравнить с мировыми лидерами, то другие регионы, они отстают. Мы намерены вот это цифровое неравенство устранять, в том числе для разрешения и расширения возможностей медицины, дистанционного образования, предоставления государственных услуг", — заявил премьер-министр во время выступления на Московском международном форуме "Открытые инновации".