Татарстан и Тунис могут нарастить товарооборот

КАЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Тунисом не соответствует возможностям, взаимодействие может быть усилено в таких областях, как сельское хозяйство, продовольствие и машиностроение, сообщила пресс-служба главы российского региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Тунисе с краткосрочной рабочей поездкой, в ходе которой обсуждает с представителями правительства и бизнесом страны возможности торгово-экономического и культурного взаимодействия. В частности, состоялись его встреча с министром торговли Туниса Омаром Бехи и бизнес-форум "Татарстан — Тунис".

"В прошлом году совместно с посольством России в Тунисе была организована выставка-презентация Татарстана. Сегодня мы сами прибыли к вам и готовы подробно рассказать о нашей республике. Татарстано-тунисский товарооборот в прошлом году составил чуть более 4,4 миллиона долларов. Этот показатель явно не соответствует имеющимся возможностям, и мы считаем, нам нужно усилить совместную работу", — приводит слова Минниханова на бизнес-форуме его пресс-служба.

Минниханов отметил, что Татарстан – один из ведущих и промышленно развитых регионов России, который вносит свой вклад в развитие отношений Российской Федерации с Тунисской республикой, а его продукция – грузовики "КамАЗ", вертолеты и другая – хорошо известна на рынке Северной Африки и стран Магриба.

В ходе встречи с министром торговли Туниса президент Татарстана напомнил также, что республика является и одним из ведущих регионов России в животноводстве и земледелии, и предложил варианты развития сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольствия.

"Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Тунисом, направленного на укрепление российско-тунисских отношений. На своем уровне я всегда готов способствовать развитию деловых связей", — заверил Минниханов. Глава республики также рассказал о ежегодном международном экономическом саммите "Россия – исламский мир: KazanSummit", пригласив бизнесменов Туниса стать участниками форума в 2019 году и более подробно ознакомиться с предприятиями Татарстана.

В ходе бизнес-форума презентацию экономического и инвестиционного потенциала Татарстана провела руководитель агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, туристическую отрасль представил председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, директор региона Африка ПАО "КамАЗ" Кирилл Чернильцев рассказал о новинках в модельном ряду грузовых автомобилей, директор по маркетингу и сбыту Казанского вертолетного завода Валерий Пашко презентовал новые модели и модификации вертолетов, производимых в Казани. Форум завершился подписанием соглашения между торгово-промышленными палатами Татарстана и Туниса.

Другие новости региона читайте здесь >>