Варшава обжаловала решение ЕК по антимонопольному делу "Газпрома"

ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG обжаловала решение Еврокомиссии по антимонопольному делу "Газпрома", сообщает агентство РАР со ссылкой на источники.

"PGNiG пошла юридическим путем против Европейской комиссии, обжаловав в суде ЕС решение по урегулированию спора с "Газпромом", — говорится в сообщении.

Еврокомиссия в 2012 году инициировала антимонопольное расследование в отношении деятельности "Газпрома" в ряде стран Евросоюза. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.

После длительного диалога в мае текущего года ЕК завершила это расследование без штрафов для "Газпрома", однако наложила на российскую компанию ряд обязательств по работе в определенных странах Центральной и Восточной Европы, за нарушение которых могут быть введены штрафные санкции в размере до 10% от глобального оборота компании. В частности, "Газпром" должен снять барьеры по трансграничной перепродаже газа в Центральной и Восточной Европе.