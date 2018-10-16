"Невская алюминиевая компания" упрощает выбор металлопроката онлайн

"Невская алюминиевая компания" — поставщик металлической продукции и партнер отечественных заводов-производителей, представила новый функционал для удобного и простого поиска металлической продукции в интернете. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте поставщика.

Расширенный набор онлайн инструментов и вспомогательных материалов позволят рядовому покупателю найти оптимальный вариант и рассчитать необходимый объем металлической продукции в соответствии с индивидуальными требованиями. Без необходимости вспоминать формулы расчета физических параметров, читать справочники и обращаться к методическим пособиям.

В числе новых онлайн-инструментов — калькулятор для расчета веса медной шины и калькулятор расчета веса алюминиевых листов.

Интуитивно-понятная онлайн форма калькулятора поможет быстро просчитать вес конкретной партии металлопроката с учетом ширины, длины, площади продукции и марки металла. В случае с алюминиевыми листами калькулятор дополнительно просчитает вес партии в зависимости от формы изделия — не только прямоугольника, но шестигранника, круга, трубы, швеллера, двутавтра и так далее. Аналогичные просчеты без специфического калькулятора могут отнять много времени.

Также для оперативной помощи потенциальным заказчикам на сайте компании будут представлены сводные таблицы значений для популярных позиций в каталоге. Например, перед тем, как купить лист алюминиевый рифленый квинтет, посетитель сайта сможет узнать не только его розничную цену, но и оптовую цену за килограмм или квадратный метр изделия. Кроме таблиц для рифленых листов, на сайте можно найти аналогичные данные для гладких, дюралевых листов и шин.

Помимо таблиц по весу или стоимости, администрация ресурса подготовила табличные данные для расчета тока алюминиевых и медных шин.

Дополнительную помощь в выборе оптимального варианта металлической прокатной продукции можно будет получить в разделе справочной информации. Кроме информации о колебаниях цен на металл, физических и электротехнических показателях для разной продукции, в справочнике также будут предложены ответы на популярные вопросы — например, сколько весит вагон алюминия или какие сплавы металла сегодня используются в промышленных масштабах.

Улучшенный функционал официального сайта "Невской алюминиевой компании" даст возможность широкой аудитории найти подходящий отечественный металлопрокат, даже в случае с нестандартными изделиями. Понятный интерфейс и удобные каталоги ознакомят рядовых пользователей с деятельностью отечественных производителей металлопроката, особенностями и сферами применения их продукции.

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