Аксенов предложил премьер-министру Сирии создать совместную авиакомпанию

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил премьер-министру Сирии Имаду Хамису создать совместную авиакомпанию.

"Второй вопрос, который требует решения — возобновление авиационного сообщения между Симферополем и Дамаском. Возможно, инструментом для решения этого вопроса станет создание совместной авиакомпании", — заявил Аксенов премьеру в начале встречи в Дамаске.

"Конечно, компания может создаваться с привлечением частного капитала", — отметил он.

В настоящее время полеты в Сирии осуществляют две авиакомпании — Syrian Airlines и Cham Wings. Регулярное авиасообщение с Крымом отсутствует.

Делегация Крыма, возглавляемая Сергеем Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>