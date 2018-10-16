Аксенов предложил премьер-министру Сирии создать совместную авиакомпанию

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил премьер-министру Сирии Имаду Хамису создать совместную авиакомпанию.
"Конечно, компания может создаваться с привлечением частного капитала", — отметил он.
В настоящее время полеты в Сирии осуществляют две авиакомпании — Syrian Airlines и Cham Wings. Регулярное авиасообщение с Крымом отсутствует.
Делегация Крыма, возглавляемая Сергеем Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.
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