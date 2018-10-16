В Минфине заявили, что дедолларизация не является планом на случай санкций

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. План дедолларизации экономики РФ будет реализовываться с момента его утверждения, это не план на случай санкций, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Это не план действий на случай чего-то, это просто некий общий план по мотивации экономических агентов по увеличению расчётов в рублях. Вот, собственно, его суть", — сказал он, отвечая на вопрос о том, при каких условиях он начнет реализовываться — в случае введения санкций США или вне зависимости от них.

Минфин, Минэкономразвития РФ и ЦБ подготовили меры дедолларизации экономики РФ стимулирующего характера, говорил ранее глава МЭР Максим Орешкин. Он также уточнял, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным, а для этого необходимо развитие финансовых рынков и создание систем передачи информации между банками.

Минфин также опубликовал законопроект, который смягчает нормы валютного контроля для резидентов РФ, попавших под санкции. Он дает возможность таким компаниям осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, минуя счета в уполномоченных российских банках. Согласно законопроекту, они смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую. При этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что в правительстве никогда не обсуждали валютные ограничения для обычных граждан.

Также Силуанов в начале октября заявлял, что европейские партнеры уже задумались об отказе от доллара в расчетах с Россией и что переход на расчеты в евро с европейскими компаниями является естественным следствием политики США.