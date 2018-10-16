Москва выделит более шести миллиардов рублей на противогололедные материалы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Власти Москвы потратят на закупку противогололедных материалов свыше 6 миллиардов рублей, следует из проекта бюджета города, опубликованного на сайте столичного парламента.

Так, почти 5,5 миллиарда рублей в бюджете заложено на закупку противогололедных материалов для автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети, 930,6 миллиона рублей — на противогололедные материалы для обеспечения содержания дворовых территорий.

Ранее президиум столичного правительства одобрил проект бюджета Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Планируется, что доходы бюджета столицы в предстоящем году составят 2,3 триллиона рублей.