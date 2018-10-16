Путин в четверг пообщается с участниками дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 18 октября, на пленарной сессии пообщается с членами дискуссионного клуба "Валдай", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент собирается встретиться с членами Валдайского клуба, он сделает это традиционно на пленарной сессии, это заключительное мероприятие. Это будет в четверг, в середине дня. Он прибудет туда же в гостиничный комплекс "Поляна 1389", где и состоится его общение с членами Валдайского клуба", — заявил Песков журналистам.

Пятнадцатое ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит 15-18 октября в Сочи. Тема заявленной дискуссии — "Россия: программа на XXI век". Более 50 гостей, включая российских министров, дипломатов и международных экспертов, обсуждают вопросы внешней, экономической и культурной политики страны в контексте непростой текущей международной ситуации. —0-