Путин в четверг пообщается с участниками дискуссионного клуба "Валдай"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 18 октября, на пленарной сессии пообщается с членами дискуссионного клуба "Валдай", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пятнадцатое ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит 15-18 октября в Сочи. Тема заявленной дискуссии — "Россия: программа на XXI век". Более 50 гостей, включая российских министров, дипломатов и международных экспертов, обсуждают вопросы внешней, экономической и культурной политики страны в контексте непростой текущей международной ситуации. —0-