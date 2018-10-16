В РЖД рассказали, какие сервисы внедрят на грузовой электронной площадке

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. РЖД планируют внедрить на своей электронной площадке по грузовым перевозкам услуги страхования, специфичного кредитования и перевозки другими видами транспорта, следует из слов генерального директора компании Олега Белозерова.

Он напомнил, что РЖД запустили электронную платформу, где через интернет можно заказать услугу перевозки и найти пустой вагон.

"На сегодняшний момент нашего клиента не очень интересует, пойдёт ли он (груз — ред.) по железной дороге. Ему нужно, чтобы товар из точки А оказался в точке Б. На сегодняшний момент к нашей электронной платформе мы подключаем другие сервисы. Это и автоперевозки, мы планируем подключить и другие и морские, и речные. С этим сейчас активно экспериментируем", — сообщил Белозеров, выступая на форуме "Открытые инновации".

Он добавил, что туда могут быть добавлены и другие услуги. "При этом нужны услуги не только по транспорту, услуга транспортировки это, в том числе, услуга по страхованию, специфичное кредитование может быть доступно. Все это должно включаться в платформу", — добавил Белозеров.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".