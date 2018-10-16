Носков рассказал о бюджете нацпрограммы "Цифровая экономика"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Направление "Информационная инфраструктура" станет самым капиталоемким в нацпрограмме "Цифровая экономика" — на него до 2024 года планируется потратить 413 миллиардов рублей бюджетных средств из общего объемы госфинансирования программы в 1,08 триллиона рублей, заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Он напомнил, что обновленный проект "Цифровой экономики" одобрен президиумом совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Он будет реализовываться по нескольким направлениям: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое государственное управление. Объем финансирования программы из федерального бюджета запланирован в размере 1,08 триллиона рублей.

Презентуя нацпроект на форуме "Открытые инновации", Носков отметил, что в рамках направления "Информационная инфраструктура" население и организации должны быть обеспечены широкополосным доступом в интернет. "Это именно обязанность государства — создать такие условия, чтобы каждый человек, каждая организация могли иметь возможность подключиться к широкополосному интернету. Мы безусловно будем связывать в единый цифровой контур все государственные или окологосударственные учреждения. Ни одна больница, ни одна школа, ни один фельдшерско-акушерский пункт, отделение полиции, не останутся вне высокоскоростного интернета", — сказал министр.

Он также рассказал, что на нормативное регулирование цифровой среды из бюджета выделяется 1,59 миллиарда рублей на 6 лет. На направление по кадрам для цифровой экономики будет потрачено 138 миллиардов, информационную безопасность — порядка 18 миллиардов, цифровые технологии — 282 миллиарда, на блок по цифровому государственному управлению — 226 миллиардов рублей.

По его словам, в течение шести лет планируется перейти к предоставлению большинства госуслуг в электронном виде. "Будем, конечно, ориентироваться на переход в режим реального времени, чтобы услуги предоставлялись в проактивном виде. Мы разработали 25 суперсервисов, они зафиксированы в нацпроекте, будем их делать в ближайшие годы", — сказал министр. В части госуправления планируется также перейти на полноценный электронный документооборот, а также ввести электронное удостоверение личности гражданина, добавил он.

Носков продолжил, что к 2024 году РФ будет стремиться занять лидирующие позиции в мире по математическому образованию, по экспорту ИКТ-продукции, по доступности мобильного интернета, будет развивать научный потенциал в сфере цифровой экономики. "Ключевыми целями и показателями нацпрограммы на 2024 год являются: увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом. Другой показатель — использование преимущественно отечественного ПО госорганами, органами местного самоуправления и организациями, и создание устойчивой безопасной информационно-коммуникационной инфраструктуры", — сказал Носков.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".