МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия может стать одним из цифровых лидеров в мире с помощью подготовленной правительством программы "Цифровая экономика", считает глава Сбербанка Герман Греф.

Летом 2017 года правительство утвердило программу "Цифровая экономика РФ" сроком до 2024 года, включающую в себя пять направлений, касающихся нормативного регулирования, кибербезопасности, образования и кадров, формирования исследовательских компетенций и IT-инфраструктуры.

"Если посмотреть на наше место в цифровом мире, то мы находимся сегодня по индексу цифровой эволюции примерно в середине группы последователей. Конечно, все сейчас стремятся в число цифровых лидеров. На мой взгляд, программа, которая создана сегодня правительством с участием бизнеса, направлена именно на это, чтобы догнать группу цифровых лидеров. На мой взгляд, у нас есть шансы на это", — сказал Греф, выступая на московском международном форуме "Открытые инновации".

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".