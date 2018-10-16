МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россияне являются более "продвинутыми" в цифровом плане, чем бизнес и государство, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Если посмотреть на место России, то мы видим, что самые продвинутые в нашей стране — это граждане. Они самые цифровизованные. Меньше, хуже по сравнению с гражданами — бизнес, и ещё хуже государство. Поэтому нам есть куда стремиться всем вместе. Это хорошая новость, у нас граждане продвинутые, поэтому у нас есть поле для манёвров", — сказал он, выступая на московском международном форуме "Открытые инновации".

Греф пояснил, что сегодня клиенты предпочитают максимально индивидуальные ("кастомизированные") продукты. Все услуг, кем бы они ни производились — государством, частными компаниями, — должны быть максимально кастомизированными под те группы населения, которые будут ими пользоваться, считает он.

"В сегодняшнем диджитальном мире самый главный сдвиг — сдвиг от массового производства товаров и услуг к индивидуальным. Это самый главный вызов, который стоит перед всеми нами. Люди не хотят пользоваться массовыми услугами, людям нравится, когда учитывают их персональные потребности и нужды. Если мы будем успешны в этом, сможем создать максимально удобные сервисы, кастомизированные под каждого конкретного человека, то люди со временем ими будут пользоваться", — подчеркнул глава Сбербанка.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".