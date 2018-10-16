Audi заплатит штраф за мошенничество в размере 800 миллионов евро

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Входящий в группу Volkswagen автоконцерн Audi должен заплатить 800 миллионов евро в Германии в связи с манипуляциями с показателями выбросов вредных веществ в дизельных машинах, сообщила Volkswagen.

"Прокурор Мюнхена издал административный приказ в отношении Audi… в контексте невыполнения требований, касающихся дизельных двигателей V6 и V8 и автомобилей, произведенных и распространенных компанией Audi. Приказ предусматривает штраф в размере 800 миллионов евро… Audi AG признала штраф", — говорится в заявлении на сайте Volkswagen.

Выплата штрафа "непосредственно скажется на финансовых показателях" Volkswagen, добавляет компания.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.