РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В Ульяновской области к концу 2019 года запустят завод строительных смесей

0450
© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фотоУльяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Компания "Седрус" планирует запустить к концу 2019 года на территории Сенгилеевского района первую очередь завода строительных смесей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Ульяновской области.

"На новом предприятии будут изготавливаться сухие строительные смеси различного назначения: от простого бытового для ремонта жилья до высокотехнологичных материалов для сложных технологических конструкций. Основным рынком сбыта станет Приволжский федеральный округ", — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что мощность нового предприятия на первом этапе составит 250 тонн в год с перспективой последующего увеличения объемов производства. Инвестор вложит в проект 650 миллионов рублей и создаст 50 рабочих мест с ростом в будущем до 130.

"Исторически в этой местности сложился мощный кластер по производству строительных материалов. Он включает в себя два горнообогатительных комбината, завод силикатного кирпича, меловые заводы, цементный завод, предприятия по производству строительных смесей. Вскоре этот список пополнит высокотехнологичное и экологичное производство компании "Седрус". Приход этого инвестора — серьёзное укрепление нашего кластера, значимый вклад в экономику региона и Сенгилеевского района: новые рабочие места, дополнительные налоговые доходы в бюджетную систему, в развитие строительной отрасли. Всего за несколько лет в Ульяновске выросли новые микрорайоны, а темпы роста объёмов ввода жилья достигли рекордного за последние 20 лет уровня. В масштабах целой страны это колоссальные объёмы", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Сергея Морозова.

Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Razumhak
В Ульяновской области по инициативе сельчан реализовали 258 проектов
По данным инвестора, ключевым моментом для выбора места реализации проекта стало наличие сырья, инфраструктуры, высококвалифицированного персонала, возможности воспользоваться налоговыми льготами.

"Всё это мы получили в Ульяновской области. Мы получили здесь помощь в решении всех административных вопросов, выделении земельного участка, подключении к инфраструктуре — люди, ответственные за привлечение инвестиций, всегда с нами, всегда рядом", — сообщил генеральный директор ООО "Седрус" Сергей Чубчев, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Также в региональной пресс-службе сообщили, что данный проект является одним из 45 активно реализующихся проектов на территории Ульяновской области. Общий объём инвестиций по ним составляет 44 миллиарда рублей. По окончании их реализации будет создано 7,5 тысяч новых рабочих мест для жителей Ульяновской области.

"За прошедшие девять месяцев уже введены в эксплуатацию 7 предприятий, до конца года их будет 9, с объемом инвестиций 10 миллиардов рублей и 700 рабочими местами. На стройку в этом году вышли 7 проектов, к концу года добавятся ещё два — это те проекты, которые будут реализованы в 2019-2020 годах. По ним предполагается создать ещё около 2 тысяч мест. Среди них производство лопастей для ветрогенераторов компании "Вестас", старт огромного проекта — фактически строительство нового совместного автозавода российской компании "Соллерс" и японской "Исузу" на территории индустриального парка УАЗ. В ближайшее время заявим о новых проектах в приоритетных для нас высокотехнологичных отраслях — энергетическом машиностроении и станкостроении", — отметил руководитель Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, его слова цитирует пресс-служба правительства Ульяновской области.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена