В Ульяновской области к концу 2019 года запустят завод строительных смесей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Компания "Седрус" планирует запустить к концу 2019 года на территории Сенгилеевского района первую очередь завода строительных смесей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Ульяновской области.

"На новом предприятии будут изготавливаться сухие строительные смеси различного назначения: от простого бытового для ремонта жилья до высокотехнологичных материалов для сложных технологических конструкций. Основным рынком сбыта станет Приволжский федеральный округ", — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что мощность нового предприятия на первом этапе составит 250 тонн в год с перспективой последующего увеличения объемов производства. Инвестор вложит в проект 650 миллионов рублей и создаст 50 рабочих мест с ростом в будущем до 130.

"Исторически в этой местности сложился мощный кластер по производству строительных материалов. Он включает в себя два горнообогатительных комбината, завод силикатного кирпича, меловые заводы, цементный завод, предприятия по производству строительных смесей. Вскоре этот список пополнит высокотехнологичное и экологичное производство компании "Седрус". Приход этого инвестора — серьёзное укрепление нашего кластера, значимый вклад в экономику региона и Сенгилеевского района: новые рабочие места, дополнительные налоговые доходы в бюджетную систему, в развитие строительной отрасли. Всего за несколько лет в Ульяновске выросли новые микрорайоны, а темпы роста объёмов ввода жилья достигли рекордного за последние 20 лет уровня. В масштабах целой страны это колоссальные объёмы", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Сергея Морозова.

По данным инвестора, ключевым моментом для выбора места реализации проекта стало наличие сырья, инфраструктуры, высококвалифицированного персонала, возможности воспользоваться налоговыми льготами.

"Всё это мы получили в Ульяновской области. Мы получили здесь помощь в решении всех административных вопросов, выделении земельного участка, подключении к инфраструктуре — люди, ответственные за привлечение инвестиций, всегда с нами, всегда рядом", — сообщил генеральный директор ООО "Седрус" Сергей Чубчев, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Также в региональной пресс-службе сообщили, что данный проект является одним из 45 активно реализующихся проектов на территории Ульяновской области. Общий объём инвестиций по ним составляет 44 миллиарда рублей. По окончании их реализации будет создано 7,5 тысяч новых рабочих мест для жителей Ульяновской области.

"За прошедшие девять месяцев уже введены в эксплуатацию 7 предприятий, до конца года их будет 9, с объемом инвестиций 10 миллиардов рублей и 700 рабочими местами. На стройку в этом году вышли 7 проектов, к концу года добавятся ещё два — это те проекты, которые будут реализованы в 2019-2020 годах. По ним предполагается создать ещё около 2 тысяч мест. Среди них производство лопастей для ветрогенераторов компании "Вестас", старт огромного проекта — фактически строительство нового совместного автозавода российской компании "Соллерс" и японской "Исузу" на территории индустриального парка УАЗ. В ближайшее время заявим о новых проектах в приоритетных для нас высокотехнологичных отраслях — энергетическом машиностроении и станкостроении", — отметил руководитель Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, его слова цитирует пресс-служба правительства Ульяновской области.

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