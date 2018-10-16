Госдума ввела льготы в инновационных научно-технологических центрах

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон о налоговых льготах организациям в инновационных научно-технологических центрах (ИНТЦ).
В частности, организации, осуществляющие на территории ИНТЦ научно-технологическую деятельность и получившие статус участника проекта, направленного на создание и обеспечение функционирования таких центров, освобождаются от уплаты налога на прибыль до достижения годовой выручки в 1 миллиард рублей, либо на срок до 10 лет со дня получения такого статуса.
Участники проектов в течение 10 лет также освобождаются от уплаты НДС и вправе применять пониженные тарифы страховых взносов. Тариф на обязательное пенсионное страхование для них составит 14%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование — 0%.
Закон разработан и принят в целях создания благоприятных условий для ведения исследовательской деятельности, коммерциализации ее результатов и практического применения научных достижений, имеющих прикладное значение, участникам ИНТЦ. "Реализация предусмотренных документом норм позволит повысить эффективность деятельности участников реализации проектов в ИНТЦ и снизить их расходы", — пояснил РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Глеб Хор.