Путин оценил показатели инфляции и безработицы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В России стабильно низкая инфляция, безработица находится на рекордно низком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает сайт Кремля, глава государства провёл совещание по экономическим вопросам. Обсуждалась текущая ситуация в экономике страны, меры по повышению ее устойчивости и темпов роста. В совещании приняли участие помощник президента Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства – министр финансов Антон Силуанов, Министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

"Стабильно низкие значения у инфляции и безработицы. В августе безработица сократилась до 4,6 процента, сейчас она находится на рекордно низком уровне", — заявил Путин.

Он также отметил, что важными индикаторами деловой активности и потребительского спроса российских семей является динамика инвестиций и рост грузооборота транспорта.

"По итогам первого полугодия вложения в основной капитал предприятий и организаций увеличились на 3,2 процента. Растет и грузооборот транспорта (плюс три процента за восемь месяцев), а также розничная торговля (2,7 процента)", — сказал президент.

По его словам, опережающую динамику показывает промышленное производство: индустриальный рост за восемь месяцев составил 3,1 процента, в том числе обрабатывающее производство выросло на 3,8 процента.