ДАМАСК (Сирия), 16 окт — РИА Новости. Глава республики Крым Сергей Аксенов дал поручение изучить возможность организации авиасообщения между Симферополем и Дамаском и проработать этот вопрос совместно с министерством транспорта России и Росавиацией, сказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Делегация Крыма, возглавляемая Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

"Мы провели переговоры с профильным министром (министр туризма Сирии Башер Язджи). Есть явный спрос на оздоровление, на санаторно-курортный комплекс Крыма – и для мирного населения, и для тех, кто участвовал в боевых действиях. Один из основных вопросов – организация авиасообщения, и мне главой республики дано поручение связаться с министерством транспорта и Росавиацией для проработки этого вопроса", — сказал РИА Новости Волченко.

Возможное решение об авиасообщении между Симферополем и Дамаском будет обсуждаться после детального изучения на уровне правительств обеих стран, сказал Волченко.

"Но инициатива здесь исходит от Крыма", — добавил он.

Министр экономики и внешней торговли Сирии Самир аль-Халиль сообщил, что глава Крыма Сергей Аксенов пригласил раненых военных сирийской армии отдохнуть на курортах полуострова.

В свою очередь Аксенов отметил, что лечебные грязи Крыма и климат полуострова благоприятно способствуют восстановлению после болезней органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

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