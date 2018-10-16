Финский предприниматель предложил россиянам вкладываться в стартапы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Экономика России может вырасти, если россияне будут вкладывать 10-15% своих средств в стартапы, помогая таким образом создавать новые рабочие места, рассказал в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" советник президента фонда "Сколково", финский предприниматель Пекка Вильякайнен.

По его словам, в России не развита культура бизнес-ангельства, а россияне предпочитают откладывать средства на "черный день" или вкладывать их в покупку квартир. "Я надеюсь, что россияне подумают над этим, и хотя бы 10% своих средств направят в стартапы. Если все россияне вложат 10-15% своих средств в новые компании, то в России появится много стартапов, рабочих мест, и экономика поднимется", — уверен он.

Предпринимательский дух, по мнению Вильякайнена, надо воспитывать с детства, учить этому должны родители и учителя в школах.

"В России есть проблема с предпринимательским духом, нет поддержки со стороны домашних. Родители, бабушки говорят детям не начинать свой бизнес, а идти работать на Сбербанк. Это связано с тем, что они не хотят, чтобы их дети рисковали, разочаровывались из-за неудач. Родители должны говорить детям, чтобы они создавали свой бизнес. Учителя в школах и вузах, обыкновенные учителя должны знать основы предпринимательства и подталкивать детей к этому", — считает он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".