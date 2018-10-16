В России сохраняется устойчивость финансового рынка, заявил Путин

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Устойчивость финансового рынка сохраняется в России благодаря действиям правительства и ЦБ РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на совещание по экономическим вопросам.

"Сохраняется устойчивость финансового рынка, в том числе благодаря совместным действиям правительства и Центрального банка. У нас золотовалютные резервы выросли с начала этого года на 5,7% и составляют уже 459 миллиардов долларов", — отметил президент.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов сказал, что ЦБ вместе с правительством, работая над бюджетным правилом, значительно снизил за последний год влияние колебаний нефтяной конъюнктуры на российский финансовый рынок. Эти шаги помогают обеспечивать и низкую инфляцию, и устойчивость национальной валюты.

ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. При этом даже после возобновления покупок повышенной волатильности курса рубля не ожидается, полагает Минфин РФ.