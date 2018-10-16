МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Государство не должно иметь большую долю в экономике, оно должно помогать бизнесу, но не подменять его, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" советник президента фонда "Сколково", финский предприниматель Пекка Вильякайнен.

"Государство должно держаться подальше от бизнеса, потому что это не их дело. Власти не должны вмешиваться. Они должны создавать образовательные программы, инфраструктуру для открытия бизнеса, выдавать гранты, но они не должны владеть им (бизнесом – ред.)", — считает эксперт.

По его мнению, власти могут инвестировать в компании на ранних стадиях, но через 2-3 года они должны выйти из бизнеса. "Правительство — это политика, бюрократия, они не должны пересекаться с бизнесом. Бизнес — это свободный рынок", — добавил Вильякайнен.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".