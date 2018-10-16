Российско-китайский инвестфонд вложится в три фонда Skolkovo Ventures

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) направит в три фонда Skolkovo Ventures 1,5 миллиарда рублей и выступит якорным инвестором в двух новых фондах Skolkovo Ventures общим объемом в 300 миллионов рублей, говорится в сообщении Skolkovo Ventures.

Соответствующее стратегическое партнерское соглашение было подписано в ходе московского международного форума "Открытые инновации". "Стратегическое партнерское соглашение заключается с целью создания новых бизнес возможностей как для российских, так и для китайских высокотехнологических компаний. В рамках данного соглашения стороны предполагают как взаимное участие в существующих венчурных проектах организаций и фондов под управлением, так и совместный запуск новых фондов", — говорится в сообщении.

Стратегическое партнерство будет реализовано в два этапа. На первом этапе стороны обменяются миноритарными пакетами в капитале управляющих компаний, в советы директоров которых войдут представители от каждой стороны. ИФРР осуществит инвестиции в три существующих фонда Skolkovo Ventures: фонд "Сколково — Digial", фонд "Сколково — Индустриальный 1" и фонд "Сколково — Агротехнологический 1". Стороны также намерены присоединить нового партнера к фондам в 2018 году, а обмен акциями провести до конца первого квартала следующего года.

В рамках второго этапа стороны совместно реализуют и создадут два новых инвестиционных фонда до конца 2019 года: фонд Special situations и фонд "Высокотехнологичных вертикально-интегрированных компаний".

"Привлечение международных инвесторов и обеспечение доступа российских венчурных компаний является планомерным этапом развития Skolkovo Ventures и всей экосистемы инновационного центра "Сколково". Мы уверены, что данный этап сотрудничества с китайскими партнерами является лишь первым шагов в области партнерства обеих стран на рынке венчурных инвестиций", — приводятся в сообщении слова гендиректора Skolkovo Ventures Василия Белова.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".