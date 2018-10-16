Дочка "Почты России" стала ключевым партнером фонда "Сколково"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Компания "Почтовые технологии", дочернее предприятие "Почты России", стала ключевым партнером фонда "Сколково", соответствующее соглашение было подписано в рамках московского международного форума "Открытые инновации", следует из сообщения "Почты России".

В качестве ключевого партнера компания "Почтовые технологии" займется разработкой решений по цифровизации основных и вспомогательных бизнес-процессов федерального почтового оператора, а также работой со стартапами в релевантных для предприятия областях деятельности.

"Получение статуса ключевого партнера фонда "Сколково" – это важный шаг, который подчеркивает стремление "Почты России" к постоянной модернизации и повышению эффективности бизнеса за счет внедрения передовых технических решений. Здесь будет вестись большая и кропотливая работа, связанная не только с самостоятельной разработкой, но и с тестированием наилучших доступных технологий", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Почты России" Николая Подгузова.

Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, в свою очередь, указал, что "шаговая доступность" "Почтовых технологий" позволит в разы ускорить скорость тестирования и внедрения инноваций, что в конечном итоге скажется на качестве жизни каждого россиянина.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".