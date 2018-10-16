"РоссТур" изменил формулировку заявления о прекращении деятельности

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. "РоссТур" изменил формулировку заявления о прекращении туроператорской деятельности, следует из сообщения на сайте компании.

"Уважаемые партнеры! Настоящим уведомляем вас о прекращении туроператорской деятельности ООО "РоссТур" с 15 октября 2018 года. Подробная информация к ознакомлению доступна в личном кабинете", — говорится в сообщении. Ранее в заявлении речь шла "о временном прекращении туроператорской деятельности".

Ранее пять крупных туроператоров: "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Интурист", "Анекс тур" и "Санмар" — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с компанией "РоссТур". На своем сайте "РоссТур" позиционирует себя как одну "из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России, которая включает в себя более 700 офисов продаж в 220 городах России".

Туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт "РоссТур", застрахованы в страховой компании АО "ЕРВ Туристическое страхование" на сумму 50 миллионов рублей.