МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Компания Huawei и фонд "Сколково" создадут партнерский инновационный центр, объем инвестиций в него составит 100 миллионов рублей. Соответствующее соглашение было подписано в рамках московского международного форума "Открытые инновации", говорится в сообщении "Сколково".

Документ подписали директор исследовательского центра компании Huawei в России Люй Жуй и вице-президент, исполнительный директор IT-кластера фонда "Сколково" Константин Паршин.

Предполагается, что в инновационном центре будет создано не менее 30 рабочих мест. Приоритетными направлениями его работы станут разработка алгоритмов для беспроводных систем 5G и "интернета вещей", проводных и беспроводных систем связи, обработки медиаинформации (изображение, звук, видео) на основе методов искусственного интеллекта, а также поиск новых методов машинного обучения при недостаточной обучающей выборке.

В рамках соглашения будет создана и общая лаборатория Huawei и Сколковского института науки и технологий. Лаборатория будет заниматься такими сферами, как искусственный интеллект и машинное обучение, прикладная теория информации, беспроводная связь и "интернет вещей", квантовые вычисления.

Соглашение сторон также предполагает, что Huawei будет регулярно принимать участие в научных и технологических конференциях и других публичных мероприятиях фонда "Сколково", а также организовывать собственные конкурсы, практики, мастер-классы, лекции, консультации и практические семинары. Huawei также будет предоставлять фонду определенный доступ к своим ресурсам и инфраструктуре и оказывать поддержку по ряду вопросов.

"Непрерывные научные поиски, исследования и разработки — важнейшее направление деятельности Huawei. Это стратегический приоритет компании, в который мы инвестируем более 10% ежегодно, и запланированный запуск совместного партнерского центра с одним из ведущих научно-исследовательских кластеров России — значимый шаг для Huawei на пути этого развития", — заявил директор исследовательского центра компании Huawei в России, слова которого приводятся в сообщении.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".