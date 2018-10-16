Эксперт рассказал, что способствовало развитию предпринимательства в России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Санкции со стороны Запада способствовали развитию предпринимательства в России и сделали страну конкурентоспособной, считает советник президента фонда "Сколково", финский предприниматель Пекка Вильякайнен.

"Я много раз говорил, что ничто не помогло российскому предпринимательству так, как санкции и сложная экономическая ситуация. Если бы цена на нефть составляла 200 долларов за баррель, в стране было бы меньше предпринимателей. Люди бы просто работали по вакансиям и получали свои зарплаты и не пытались бы становиться предпринимателями", — сказал он в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации".

По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась в Финляндии шесть лет назад, когда крупнейшая в стране компания Nokia стала испытывать финансовые проблемы.

"Быть предпринимателем, значит находиться в сложной ситуации. К примеру, в Финляндии предпринимательство начало активно развиваться 6 лет назад, у нас тогда был бум новых компаний. Это все потому, что наша крупнейшая компания Nokia была в сложном положении. То же самое здесь: когда цена на нефть низкая и есть проблемы с экономикой в стране, умные люди начинают задаваться вопросом "что делать?" и создают компании, нанимают людей", — пояснил эксперт.

Сейчас, по мнению советника президента фонда "Сколково", Россия вполне конкурентоспособная страна. "Я думаю, что Россия сейчас крайне конкурентоспособная страна. У наших компаний есть преимущество в виде курса рубля, которое позволяет нанимать людей не в убыток, и стоит помнить, что наш технологический сектор глобальный, а не российский. Это значит, что если вы делаете что-то уникальное и великолепное, весь мир открыт вам", — заключил он.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".