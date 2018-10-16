Stockmann продал последний российский актив

ХЕЛЬСИНКИ, 16 окт — РИА Новости. Финская компания розничной торговли Stockmann заявила о продаже ТЦ "Невский Центр" в Санкт-Петербурге, новым владельцем ООО "Стокманн Невский центр" станет чешский холдинг PPF Real Estate, говорится во вторник в пресс-релизе Stockmann.

"Stockmann подписала соглашение о продаже своего торгового центра "Невский центр" в Санкт-Петербурге PPF Real Estate за 171 миллион евро", — говорится в сообщении. При этом на 1 января 2018 года финская компания оценивала актив в 181 миллион евро.

"Мы очень рады тому, что нашли профессионального инвестора в недвижимость в качестве нового владельца "Невского центра", который намерен продолжить развитие этого большого ТЦ в самом сердце Санкт-Петербурга. Продажа актива позволит Stockmann полностью сосредоточиться на развитии своих магазинов в Финляндии и странах Балтии. В то же время это дает нам финансовую гибкость и возможность для сокращения баланса группы", — заявил генеральный директор Stockmann Лаури Вейхалайнен.

Сделка требует одобрения российской Федеральной антимонопольной службы. Закрыть сделку планируется к концу 2018 года.

"Невский центр", в который финский инвестор вложил 185 миллионов евро, открылся в ноябре 2010 года и на сегодняшний день имеет более 90 арендаторов с общей площадью в 46 тысяч квадратных метров.

PPF Real Estate Россия входит в группу компаний PPF Real Estate Holding B.V. и оказывает услуги в области строительства и управления объектами недвижимости. PPF Real Estate управляет активами в размере 2 миллиарда евро на рынках недвижимости в Европе и России. Он является частью инвестиционной компании PPF Group, основанной в Чешской Республике в 1991 году. Активы PPF Group во всем мире в настоящее время превышают 38 миллиардов евро.