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Экономика

Руководство "Совкомфлота" рассказало об отношении к антироссийским санкциям

Сюжет:
Санкции в отношении России (7087)
(обновлено: 07:04 16.10.2018)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкПостроенное по заказу Совкомфлота судно Федор Ушаков. Архивное фотоПостроенное по заказу Совкомфлота судно Федор Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Руководство "Совкомфлота" рассчитывает, что здравый смысл возобладает в ситуации с антироссийскими санкциями, сообщил в субботу журналистам вице-президент компании Николай Колесников.

Михаил Маргелов. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Мы, будучи людьми прагматичными, все-таки исходим из того, что здравый смысл возобладает, и тот виток политической эскалации, который происходит в настоящее время, должен смениться какой-то стабилизацией отношений", — сказал он на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

Так он ответил на вопрос об ожиданиях компании в свете второй волны американских санкций, которая должна вступить в силу из-за инцидента в британском Солсбери.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Санкции для судоходства мирового — это не какая-то особенная ситуация. Наверное, новизна заключается в том, что если раньше санкции вводились решением каких-то международных органов типа Организации Объединенных Наций, то сейчас некоторые страны используют санкции как элемент национальной политики", — продолжил Колесников.

Санкции, в частности, могут существенно ограничить доступ к международным финансовым инструментам. В этой связи Колесников отметил, что компания ведет свою отчетность в соответствии с международным стандартами с 1989 года, с 1990 года вышла на международный рынок займов и признана первоклассным заемщиком.

"У нас привлеченного долга 3,5 миллиарда долларов на сегодняшний день. Доллар — это основная функциональная валюта в международном шиппинге, в международном судоходстве. Альтернативы на сегодняшний день нет. Поэтому опять же мы должны иметь возможность осуществлять транзакции в долларах и отчитываться по своим обязательствам", — рассказал вице-президент компании.

Кепка с надписью Make America Great Again у здания Белого дома в Вашингтоне, США. 2 августа 2018
© REUTERS / Brian Snyder
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Он добавил, что размер не обеспеченного долга в виде облигаций сейчас составляет 900 миллионов долларов, а держателями этих облигаций являются мировые инвестиционные фонды, в том числе американские.

"Из хорошего: на сегодняшний день мы не являемся объектом каких-либо санкций. Мы достаточно аккуратно ведем свою деятельность с учетом того, что она носит международный характер. У нас суда работают по всему миру, суда заходят в порты Соединенных Штатов в том числе почти каждый день", — сказал Колесников.

По его словам, любой проект, участие в котором рассматривает "Совкомфлот", проходит проверку на соответствие разным санкционным ограничениям, чтобы это не повредило бизнесу компании или ее клиентов или инвесторов.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Руслан Тлеуж
Тонко намекает: не вводите против нас санкции, а то мы не сможем отдать вам то, что мы вам должны, и вы понесете убытки. Да плевали американцы на свои убытки, когда речь о том, чтобы задушить противника! Бизнес надо потихонечку перестраивать на вовне/мимо США, тогда и санкции не будут столь страшны!
07:23
16.10.2018
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