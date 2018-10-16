Руководство "Совкомфлота" рассказало об отношении к антироссийским санкциям

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Руководство "Совкомфлота" рассчитывает, что здравый смысл возобладает в ситуации с антироссийскими санкциями, сообщил в субботу журналистам вице-президент компании Николай Колесников.

"Мы, будучи людьми прагматичными, все-таки исходим из того, что здравый смысл возобладает, и тот виток политической эскалации, который происходит в настоящее время, должен смениться какой-то стабилизацией отношений", — сказал он на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

Так он ответил на вопрос об ожиданиях компании в свете второй волны американских санкций, которая должна вступить в силу из-за инцидента в британском Солсбери.

"Санкции для судоходства мирового — это не какая-то особенная ситуация. Наверное, новизна заключается в том, что если раньше санкции вводились решением каких-то международных органов типа Организации Объединенных Наций, то сейчас некоторые страны используют санкции как элемент национальной политики", — продолжил Колесников.

Санкции, в частности, могут существенно ограничить доступ к международным финансовым инструментам. В этой связи Колесников отметил, что компания ведет свою отчетность в соответствии с международным стандартами с 1989 года, с 1990 года вышла на международный рынок займов и признана первоклассным заемщиком.

"У нас привлеченного долга 3,5 миллиарда долларов на сегодняшний день. Доллар — это основная функциональная валюта в международном шиппинге, в международном судоходстве. Альтернативы на сегодняшний день нет. Поэтому опять же мы должны иметь возможность осуществлять транзакции в долларах и отчитываться по своим обязательствам", — рассказал вице-президент компании.

Он добавил, что размер не обеспеченного долга в виде облигаций сейчас составляет 900 миллионов долларов, а держателями этих облигаций являются мировые инвестиционные фонды, в том числе американские.

"Из хорошего: на сегодняшний день мы не являемся объектом каких-либо санкций. Мы достаточно аккуратно ведем свою деятельность с учетом того, что она носит международный характер. У нас суда работают по всему миру, суда заходят в порты Соединенных Штатов в том числе почти каждый день", — сказал Колесников.

По его словам, любой проект, участие в котором рассматривает "Совкомфлот", проходит проверку на соответствие разным санкционным ограничениям, чтобы это не повредило бизнесу компании или ее клиентов или инвесторов.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству.