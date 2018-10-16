Американские нефтяники вернулись в Мексиканский залив после урагана "Майкл"

МЕХИКО, 16 окт — РИА новости. Нефтяные компании полностью вернули персонал на платформы в Мексиканском заливе в США после эвакуации в связи с ураганом "Майкл", сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).

В настоящее время добыча в регионе постепенно восстанавливается, однако в понедельник производство нефти в заливе еще было снижено на 12% (198,6 тысяч баррелей в день), газа – на 6,6% (168 миллиона кубических футов).

По данным СМИ, количество погибших из-за урагана "Майкл" в США достигло 17 человек. Ураган "Майкл" обрушился на побережье к северо-западу от города Мексико-Бич во Флориде днем в среду. Скорость ветра в этот день достигала 250 километров в час. В четверг ураган, центр которого находился над центральной частью Джорджии, ослаб до тропического шторма, максимальная скорость ветра составляла 120 километров в час. По оценкам аналитиков, которые приводит телеканал Fox News, экономический ущерб от урагана может составить порядка 30 миллиардов долларов.