Вице-президент "Транснефти" рассказал о прагматизме в условиях санкций

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. В условиях антироссийских санкций прагматизм делового сообщества все равно берет верх над политической риторикой, считает вице-президент компании "Транснефть" Михаил Маргелов.

"В нынешних условиях все три компании, которые поддерживают "Диалог Форта Росс", это "Транснефть", "Шеврон" и "Совкомфлот", демонстрируют то, что прагматизм берет верх. Бизнес-интерес побеждает политическую риторику", — сказал он журналистам на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

По его словам, проведение форума, где в одном месте собрались посол РФ Анатолий Антонов, губернатор Калифорнии Джерри Браун, представители российской Госдумы, бизнеса показывает, что здравый смысл берет верх.

"То, что мы демонстрируем, управляя и оперируя Каспийским консорциумом, который доставляет казахстанскую нефть до порта Новороссийск, на мой взгляд, как раз пример того, как позитивная повестка дня в экономической сфере заставляет и два наших политических класса общаться между собой", — добавил Маргелов.

"Диалог Форта Росс" — российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в городах Псков и Изборск. В мае 2018 года дискуссии проходили в Великом Новгороде.

Конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран. Перед форумом на православном кладбище при форте был открыт Поклонный крест, установленный при содействии властей штата Калифорния.