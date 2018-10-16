Вице-президент "Транснефти" рассказал о прагматизме в условиях санкций

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. В условиях антироссийских санкций прагматизм делового сообщества все равно берет верх над политической риторикой, считает вице-президент компании "Транснефть" Михаил Маргелов.
По его словам, проведение форума, где в одном месте собрались посол РФ Анатолий Антонов, губернатор Калифорнии Джерри Браун, представители российской Госдумы, бизнеса показывает, что здравый смысл берет верх.
"То, что мы демонстрируем, управляя и оперируя Каспийским консорциумом, который доставляет казахстанскую нефть до порта Новороссийск, на мой взгляд, как раз пример того, как позитивная повестка дня в экономической сфере заставляет и два наших политических класса общаться между собой", — добавил Маргелов.
Конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран. Перед форумом на православном кладбище при форте был открыт Поклонный крест, установленный при содействии властей штата Калифорния.