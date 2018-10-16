Медведев обсудит с главой Египта крупные проекты в промышленности и АПК

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси намерены обсудить крупные совместные проекты в промышленности, энергетике и АПК, сообщила пресс-служба российского кабинета министров.

"В ходе переговоров председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества с упором на реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других областях", — говорится в сообщении.

Переговоры будут проходить в Москве. Глава Египта будет находиться в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.