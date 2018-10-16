Медведев примет участие в пленарном заседании форума "Открытые инновации"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в пленарной сессии "Smart Country. Национальная стратегия" форума "Открытые инновации", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев примет участие в пленарной сессии "Smart Country. Национальная стратегия", которая состоится 16 октября в рамках VII Московского международного форума "Открытые инновации", — говорится в сообщении.

Дискуссия пройдет в прямом эфире телеканала "Россия-24" c участием ведущих российских и международных экспертов и будет посвящена вопросам развития цифровой экономики в России и мире.

Среди спикеров сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, председатель совета директоров ABB Питер Возер, вице-председатель Mastercard Энн Кернс, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, главный исполнительный директор Unilever Пол Полман, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров EY Марк Уайнбергер, а также главный редактор WIRED Magazine UK Джереми Уайт.