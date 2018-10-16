Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай

Потртреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на обложках журналов в Пекине, Китай

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. США проигрывают торговую войну с КНР: дисбаланс в двусторонней торговле достиг рекордного значения. По итогам сентября профицит Пекина — 34,13 миллиарда долларов, это почти на три миллиарда больше августовского показателя. Как китайцам удается обходить американские торговые ограничения — в материале РИА Новости.

Что-то пошло не так

Дефицит торгового баланса США с Китаем за девять месяцев этого года — 225,79 миллиарда долларов, в 2017-м за тот же период было 196 миллиардов. Таковы данные китайской таможенной статистики.

Китайский экспорт в США увеличился в сентябре на 14,5% по сравнению с сентябрем прошлого года. Это заметно больше августовского показателя (9,8% в годовом исчислении) и консенсус-прогноза западных экспертов, ожидавших замедления до 8,9%.

А рост импорта Китаем американских товаров резко замедлился: с 19,9% в августе до 14,3% в сентябре (по сравнению с теми же месяцами прошлого года).

Американские эксперты объясняют усиление торгового дисбаланса тем, что компании наращивают закупки, опасаясь третьего пакета пошлин на китайские товары, о возможности которого Дональд Трамп напомнил в конце прошлой недели.

В интервью телеканалу CBS он заявил о вмешательстве Китая в президентские выборы 2016 года и пригрозил новыми ограничениями, если Пекин продолжит подобные действия.

При этом, по словам Трампа, он вовсе не желает ввергать китайскую экономику в депрессию. "Я хочу, чтобы они договорились о справедливом соглашении с нами. Я хочу, чтобы они открывали свои рынки, так как наши рынки открыты", — подчеркнул президент.

В Пекине отреагировали быстро: на следующий день посол в США Цуй Тянькай заявил, что Китай не хотел торговой войны, но вынужден действовать в соответствии с обстоятельствами. Отвергая обвинения в несправедливой торговле, посол указал на то, что "активные экономические отношения двух стран неизменно приносили американской стороне хорошую прибыль".

Всегда идут в обход

Стремление американских предпринимателей запастиcь китайскими товарами перед новым витком экономической войны не единственная и не главная причина увеличения торгового дисбаланса. Важнее, что Пекин нашел пути обхода американских пошлин.

По информации ведущей американской деловой газеты Wall Street Journal, в последние месяцы американские импортеры, вынужденные платить новые пошлины, получают от вьетнамских, сингапурских и малайзийских компаний заманчивые предложения о поставке китайских товаров по прежним ценам.

Как рассказал изданию импортер китайской фанеры Дэвид Виссе, поставщик предупредил его, что товар будет без китайской маркировки и оформят его на американской таможне под другим кодом.

Журналисты выяснили: для обхода пошлин китайцы сформировали пояс компаний-посредников в южноазиатских грузовых портах с центром на малайзийском острове Пенанг. Фальсификация транспортных документов и подмена товарных кодов для маскировки китайского происхождения продукции — это уже целая индустрия.

В частности, после того как в марте Трамп обложил пошлинами сталь, китайские стальные пластины ввозятся под видом "деталей паровых турбин из Сингапура". В результате, согласно американской таможенной статистике, в июне импорт стальных пластин упал на одиннадцать процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, зато импорт "электрогенерирующих установок" (к которым относятся турбины) взлетел на 21%.

Изготовленные в Китае алмазные отрезные диски, импортные пошлины на которые выросли до 82%, поступают в США под видом "шлифовальных кругов" якобы из Вьетнама. Эту схему американские таможенники раскрыли в июле.

Всего, как сообщает департамент торговли США, за полгода американские правоохранительные органы выявили 146 махинаций с подменой товарных кодов на китайскую продукцию. Это втрое больше, чем за весь прошлый год, но совершенно несопоставимо с 18 927 товарными позициями, содержащимися в американской номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

Проверять все поступающие из Южной Азии грузы таможенники неспособны физически, поэтому китайская продукция неизбежно будет проникать в США без пошлин под видом товаров из Вьетнама, Таиланда, Бирмы, Малайзии, Индонезии и других стран региона.

"У Китая есть 18 927 путей для обхода американских импортных тарифов", — констатирует Wall Street Journal.

Это сводит шансы Вашингтона на победу в торговой войне практически к нулю: даже если в американском торговом балансе доля Китая уменьшится, увеличится доля Вьетнама, Сингапура, Малайзии и других стран. В результате дефицит внешней торговли, сокращения которого добивается Трамп, продолжит расти.

Китайцы заботятся не только о сохранении объемов поставок, но и о замене американских товаров аналогами из других стран. Так, с 1 ноября КНР планирует снизить импортные пошлины для всех внешнеторговых партнеров, которые участвуют в режиме наибольшего благоприятствования в торговле.

В частности, более выгодные условия получат Россия, Германия, Австралия, Бразилия, Малайзия, Япония и Южная Корея.

Это, разумеется, очень не нравится американским предпринимателям. Крупнейшие бизнес-объединения страны (Национальная федерация розничной торговли, Ассоциация лидеров розничной торговли и другие) даже развернули кампанию против новых импортных пошлин.

Бизнесмены выпустили рекламный ролик под названием "Тарифы бьют в сердце страны", в котором объясняют, что торговая война обходится американским потребителям и предприятиям почти в полтора миллиарда долларов ежемесячно.

По их оценкам, в целом ряде штатов тарифные расходы американских компаний выросли вдвое, а в Мичигане — втрое по сравнению с прошлым годом.

Инициаторы кампании рассчитывают настроить избирателей против конгрессменов, поддержавших введение импортных пошлин, чтобы не допустить победы сторонников торговых войн на промежуточных выборах 6 ноября.