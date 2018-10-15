Мантуров назвал Словакию надежным торговым партнером России в Европе

БРАТИСЛАВА, 15 окт – РИА Новости. Словакия является для России надежным торгово-экономическим партнером в Европе, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече со словацким премьером Петером Пеллегрини.

В понедельник в городе Татранска-Ломница на севере Словакии началось двухдневное заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Словакия является для России надежным торгово-экономическим партнеров в Европе", — сказал Мантуров.

По его словам, за 25 лет между странами создан прочный фундамент доверительного и взаимовыгодного диалога.

"В 2017 году объем российско-словацкой торговли вырос на 26,4% по сравнению с 2016 годом и составил 5,3 миллиарда долларов. Позитивная динамика сохранилась и в первом полугодии текущего года. Товарооборот увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 3,3 миллиарда долларов", — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что растут и показатели инвестиционного сотрудничества. За 2017 год объем российских поступивших прямых инвестиций в словацкую экономику увеличился с 5 миллионов долларов в 2016 году до 31 миллиона долларов, что свидетельствует о заинтересованности российских компаний в увеличении объемов инвестирования в проекты в Словакии.

На встрече стороны обсудили вопросы реализации проекта по созданию нового евразийского транспортного коридора со строительством железнодорожной линии широкой колеи до Братиславы и Вены. В настоящее время ведется работа по согласованию трехстороннего межправительственного соглашения, в котором будут определены совместные подходы к финансированию проекта.

"И Россия, и Словакия активно реализуют программы цифровизации национальных экономик. Думаю, что в этой сфере мы также могли бы найти новые точки роста. Цифровизация технологических и производственных процессов, создание "умных заводов" — все это закладывает основу современной и эффективной экономики", — отметил Мантуров.

К числу перспективных форм сотрудничества участники переговоров отнесли также взаимодействие в области возобновляемых источников энергии и создания систем накопления электроэнергии. Данные технологии найдут применение в различных областях ЖКХ, городской инфраструктуры и ее модернизации на принципах SmartCity, сообщила РИА Новости пресс-служба главы Минпромторга РФ.

Также вечером в понедельник Мантуров провел встречу со спикером словацкого парламента Андреем Данко, в которой принял участие министр обороны Словакии Петер Гайдош. Подробности об этой встрече пресс-служба Мантурова не сообщила.