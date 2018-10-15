В ВТО объяснили необходимость организации для мировой торговли

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Всемирная торговая организация необходима для мировой торговли, создание региональных торговых блоков не означает, что ВТО перестает быть нужной, заявил заместитель генерального директора организации Йонов Фредерик Ага.

"Что касается меня, даже если бы у нас не было ВТО, нам нужно было что-то, как ВТО, чтобы занять это место. Мир не будет правильным без ВТО. Необходимо переизобрести ВТО — это даже не мои слова, а текущего постоянного представителя США в ВТО", — сказал он РИА Новости в кулуарах ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Такую точку зрения Ага выразил, говоря о проблемах в современной мировой торговле — торговых конфликтах между крупными странами, растущем стремлении к протекционизму. Он пояснил, что призыв "переизобрести" ВТО подчеркивает нужность организации, необходимость сделать ее более инклюзивной и гибко отвечающей вызовам.

Отвечая на вопрос, как может быть запущен процесс реформы ВТО, к чему призывают ряд стран, в том числе США, Ага отметил, что это исключительно "вопрос для самих стран-членов". "Мы в секретариате не можем сделать ничего, кроме как способствовать процессу, предоставлять аналитическое сопровождение, импульс, который им нужен. Есть некоторые предложения (по реформе – ред.), насколько я понимаю, Канада предложила провести министерскую встречу. То есть они начинают прощупывать почву", — пояснил он.

По его словам, дальнейший процесс реформы будет определяться уже ходом таких переговоров.

Ага утвердительно ответил на вопрос, может ли ВТО сосуществовать с региональными торговыми блоками, формирующимися в различных частях планеты. "Так было всегда. Понимаете, в самой ВТО есть региональные соглашения, многосторонние соглашения", — отметил он.

Те эксперты и политики, которые заявляют, что такие блоки угрожают фрагментированием мировой торговли и режиму торговли в рамках ВТО, "не понимают" ситуацию, добавил собеседник агентства.

"Идея в чем? Мы все хотим, чтобы в мире была свободная торговля. Если вы делаете это на двусторонней основе — хорошо. Если вы делаете это на многосторонней основе — хорошо", — заявил Ага, подчеркнув, что "многосторонние и региональные механизмы усиливают друг друга".