Сирия намерена обсудить с Россией вопрос таможенных преференций

ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Сирийский министр экономики и внешней торговли Самир аль-Халиль заявил о намерении в ближайшее время обсудить с российской стороной вопрос таможенных преференций для ввозимых в РФ сирийских товаров.

Премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки в 2015 году заявлял о намерении Сирии вступить в ЕАЭС и создать Зону свободной торговли (ЗСТ).

Министр экономики заявил в понедельник на панельной сессии "Крым — точка роста российско-сирийских отношений" в Дамаске в ответ на вопрос о вступлении Сирии в ЕАЭС, что "попытка" Сирии вступить в союз не удалась из-за позиции одного из членов ЕАЭС, боявшегося конкуренции со стороны сирийских товаров, заявил министр.

Кроме того, для вступления в ЕАЭС необходимо вступление страны в Таможенный союз и затем получение согласия всех стран-членов союза.

Министр рассказал, что обсуждал с министром промышленности и торговли РФ вопрос таможенных преференций для сирийских товаров на Дамасской международной выставке в сентябре.

"В ближайшее время обсудим вопрос включения Сирии в режим таможенных преференций", — заявил аль-Халиль.