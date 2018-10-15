"Аэрофлот" впервые получил международную награду Business Traveller Awards

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" впервые в своей истории стал победителем международной премии Business Traveller UK Reader Awards 2018 в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", говорится в сообщении перевозчика.

Международное издание о путешествиях Business Traveller вручает награды ежегодно с 1988 года.

"Для нас особая честь получить эту престижную международную награду в текущих геополитических условиях", — приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании Виталия Савельева.

"Главная ценность премии Business Traveller: она отражает непредвзятый выбор самого взыскательного пассажира. Несмотря на противоречивый внешний фон число иностранцев на рейсах "Аэрофлота" постоянно растет. Это – свидетельство стабильно высокого качества нашего сервиса, удобства маршрутной сети, привлекательности наших тарифов. Мы продолжим наращивать эти конкурентные преимущества для дальнейшего усиления позиций на глобальном авиационном рынке", — отметил он.

Ранее в этом году "Аэрофлот" стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы в рамках Skytrax World Airline Awards, а пользователи крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor назвали бизнес-класс российской авиакомпании лучшим в Европе.