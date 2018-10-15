"Аэрофлот" впервые получил международную награду Business Traveller Awards

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" впервые в своей истории стал победителем международной премии Business Traveller UK Reader Awards 2018 в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", говорится в сообщении перевозчика.
Международное издание о путешествиях Business Traveller вручает награды ежегодно с 1988 года.
"Для нас особая честь получить эту престижную международную награду в текущих геополитических условиях", — приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании Виталия Савельева.
"Главная ценность премии Business Traveller: она отражает непредвзятый выбор самого взыскательного пассажира. Несмотря на противоречивый внешний фон число иностранцев на рейсах "Аэрофлота" постоянно растет. Это – свидетельство стабильно высокого качества нашего сервиса, удобства маршрутной сети, привлекательности наших тарифов. Мы продолжим наращивать эти конкурентные преимущества для дальнейшего усиления позиций на глобальном авиационном рынке", — отметил он.
Ранее в этом году "Аэрофлот" стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы в рамках Skytrax World Airline Awards, а пользователи крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor назвали бизнес-класс российской авиакомпании лучшим в Европе.
Глобальный авиаперевозчик Аэрофлот с 28 октября переходит на зимнее расписание — открывает целый ряд новых направлений на международных линиях — в Коломбо (Шри-Ланка), Гётебург (Швеция), Любляну (Словения), Дублин (Ирландия), Бухару (Узбекистан), Ош (Киргизия), Денпасар (Бали). Карта перелетов по России пополнится рейсами в Нальчик, Назрань, Владикавказ, Махачкалу, Грозный, Ижевск и Ульяновск.
Гетеборг – второй по величине город Швеции и одна из культурных столиц Скандинавии. Гётеборг – не только город в привычном представлении, это еще и целый архипелаг островов. Полет из Москвы в Гетеборг на современном отечественном самолете Superjet 100 займет всего чуть более 2,5 часа.
Любляна — политический, экономический и культурный центр Словении. Туристов привлекают достопримечательности старого города, а также крепость "Люблянский град", располагающаяся на холме над городом. Вдохнуть необычайно чистый воздух Любляны можно, купив билет на новые ежедневные рейсы Аэрофлота.
Дублин знаменит не только своей архитектурой и историей, но и тем, что здесь родились такие выдающиеся классики литературы, как Джеймс Джойс, Джордж Бернард Шоу, Оскар Уайльд, Джонатан Свифт. Полеты из Москвы в Дублин будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
Древняя Бухара остается туристическим брендом как Узбекистана, так и всей Центральной Азии. С возникновением города связано множество различных легенд и преданий. Рейсы Москва — Бухара будут выполняться по средам и субботам, вылет из Бухары — в четверг и воскресенье.
Официальная "южная столица" Кыргыстана — город Ош, он находится на высоте одного километра над уровнем моря. Это один из старейших городов Азии и второй по численности населения после Бишкека. Рейсы Аэрофлота из Москвы в Ош будут выполняться ежедневно.
Денпасар — один из крупнейших городов острова Бали. Он известен старинными храмами, дворцами и музеями. Для туристов это главный транзитный пункт на пути к курортным достопримечательностям острова. Прямые рейсы будет осуществлять авиакомпания "Россия" три раза в неделю на самолетах Boeing 777.
Нальчик — жемчужина Северного Кавказа — с трех сторон окружен горной грядой. Он расположен практически у подножия Эльбруса, самой высокой горной вершины в России. Полеты в столицу Кабардино-Балкарии будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
Назрань — крупнейший город Республики Ингушетия, это форпост России на границе с Грузией, один из центров промышленности и торговли северокавказского региона. Перелет из Москвы займет чуть меньше трех часов. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
Владикавказ — это не только столица популярных осетинских пирогов и необычайно вкусной кавказской кухни, но и край горных рек, живописных ущелий и самых неожиданных туристических маршрутов. Рейсы из Москвы в столицу Северной Осетии будут выполняться ежедневно.
Махачкала — столица Республики Дагестан и самый крупный город-порт в России на берегу Каспийского моря. Махачкала отличается от других столиц северокавказского региона своей незабываемой динамикой жизни. Из Москвы улететь в Махачкалу можно трижды в день на комфортабельных самолетах Airbus A320.
Грозный — это активно растущий туристический центр Кавказа. Столица Чеченской республики готова встретить гостей не только знаменитым кавказским радушием, но и обновленным обликом города. На лайнере Аэрофлота можно добраться до Грозного ежедневно всего за три часа.
Ульяновск — сегодня это не только современный город, но и авиационный центр России, где проходят профессиональную подготовку пилоты и диспетчеры гражданской авиации, находится одно из крупных авиапредприятий "Авиастар". Рейсы будут выполняться дважды в день на новейших российских самолетах SSJ100.
Ижевск — столица Удмуртии, славится своим оборонным и машиностроительным производством. Ижевск считается "оружейной столицей" России. Здесь производятся всемирно известные автоматы Калашникова, зенитно-ракетные комплексы, оборудование для систем спутниковой связи. Прямые рейсы — дважды в день.
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